Новый санкционный пакет ЕС нацелен в основном против российских ОПК и армии, против сотрудничества с КНДР

Новый, 13-й пакет санкций ЕС в отношении России главным образом направлен против российского оборонно-промышленного комплекса РФ и ее вооруженных сил, а также против сотрудничества Москвы с КНДР в военной сфере, говорится в заявлении, распространенном в пятницу внешнеполитической службой Евросоюза.

"Новые санкции, утвержденные сегодня, в основном направлены против военного и оборонного секторов и связанных с ними лиц, в том числе вовлеченных в артиллерийско-техническое снабжение России со стороны КНДР", - отмечается в документе.

Согласно заявлению, в "черные списки" добавили 27 структур, которые "напрямую оказывают поддержку" российскому ОПК. Против них ЕС применит более жесткий режим экспортных ограничений, который затронет товары и технологии двойного назначения, а также товары и технологии, которые могут способствовать развитию Россией своего ОПК.