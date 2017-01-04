Грузия в 2016г увеличила экспорт вина на 38%, поставки в РФ выросли в 1,5 раза

Грузия в 2016 году экспортировала около 50 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 38% больше, чем в 2015 году, сообщает в среду национальное агентство вина Минсельхоза республики.

По данным ведомства, в прошлом году экспорт грузинского вина осуществлялся на рынки 53 стран. Выручка от его реализации увеличилась на 16% - до $113,8 млн.

В сообщении отмечается, что, как и годом ранее, крупнейшим импортером вина из Грузии является Россия, поставки на рынок которой в 2016 году выросли на 48,7% - до 27 млн 222,1 тыс. бутылок (54,4% общего объема экспорта).

Среди основных импортеров грузинского вина также Украина, куда было поставлено 5 млн 811,1 тыс. бутылок (11,6%), Китай - 5 млн 299,1 тыс. бутылок (10,6%), Казахстан - 3 млн 393,4 тыс. бутылок (6,8%), Польша - 2 млн 329,8 тыс. бутылок (4,7%).

Больше всего на экспорт было поставлено таких марочных вин местного происхождения, как "Киндзмараули" (красное полусладкое) - 7 млн 417,3 тыс. бутылок, "Мукузани" (красное сухое) - 2 млн 568,5 тыс. бутылок, "Цинандали" (белое сухое)- 2 млн 23,9 тыс. бутылок, "Ахашени" (красное полусладкое) - 923,8 тыс. бутылок, "Хванчкара" (красное полусладкое) - 413,8 тыс. бутылок.

В минувшем году Грузия также экспортировала в 17 стран 10 млн 367,9 тыс. бутылок бренди (емкость 0,5 литра), что на 43% больше по сравнению с 2015 годом. Выручка от его реализации составила $23,1 млн (рост на 24%).

Наряду с вином и бренди, Грузия в 2016 году экспортировала чачу (грузинская водка), другие алкогольные напитки, виноматериалы и коньячный спирт, в результате чего общий доход от их реализации на внешнем рынке вырос на 32,6% и достиг $194,3 млн.

Грузия в 2015 году экспортировала в 46 стран 36 млн 71,4 тыс. бутылок вина, что на 38,9% меньше, чем годом ранее. При этом поставки в Россию сократились в 2,1 раза - до 18 млн 308,2 тыс. бутылок (50,8% общего объема экспорта).