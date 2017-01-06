Углубление киргизско-китайских отношений способствует стабильности в регионе, считают лидеры двух стран

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в пятницу в Пекине с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым заявил о важности дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и политического взаимодействия двух стран.
"Наши страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений. За этот период странам удалось установить политический диалог, наладить торгово-экономическое сотрудничество, укрепить связи в культурно-гуманитарной сфере. Важно продолжить взаимодействие", - заявил, как сообщает пресс-служба президента Киргизии, председатель КНР в ходе встречи.
"Мы несколько раз встречались в прошлом году и в ходе наших переговоров были достигнуты договоренности. И я с удовлетворением отмечаю, что все они постепенно и успешно реализуются", - сказал китайский лидер.
В свою очередь А.Атамбаев сказал, что, "рад возможности обменяться мнениями по актуальным вопросам киргизско-китайского сотрудничества" и отметил символичность встречи, совпавшей с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между двумя странами.
"Между странами налажен активный политический диалог, развивается сотрудничество в экономике, культурно-гуманитарном направлении и в сфере обеспечения безопасности. Мы успешно сотрудничаем в рамках различных международных организаций", - сказал киргизский президент.
По его словам, "наши двусторонние отношения были выведены на уровень стратегического сотрудничества, что соответствует духу наших взаимоотношений".
В ходе встречи двух лидеров были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Киргизией и Китаем, ход реализации совместных проектов в различных сферах и перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия по всем направлениям. Главы государств также обменялись мнениями по различным вопросам международной и региональной повестки дня.
"Лидеры двух стран отметили большие успехи в развитии двустороннего сотрудничества после установления отношений стратегического партнерства. По мнению лидеров двух государств, дальнейшее углубление киргизско-китайских отношений отвечает коренным интересам народов двух стран, благоприятствуют стабильности и развитию в регионе", - сообщили в пресс-службе президента Киргизии.
Рабочий визит А.Атамбаева в Китай завершается в пятницу.
Утвержден план мероприятий по проведению 27-ой годовщины трагедии 20 января
Секута вероятно продолжит деятельность в Азербайджане в качестве посла США - дипмиссия
В Азербайджане из органов прокуратуры в 2016 году за недостатки в работе уволено 9 человек
AzFinance планирует в 2017г удвоить портфель средств, находящихся в управлении
Госслужба по льготному сельхозкредитованию выдала за 11 месяцев льготных кредитов на сумму свыше 10 млн манатов
Газпром 5 января установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье - 614,6 млн куб. м газа
В Азербайджане в 2016 году совершено 178 умышленных убийств, раскрываемость составила около 97% - генпрокурор
В Азербайджане в 2016 году было найдено и обезврежено более 40 тыс. мин и боеприпасов
Гражданка Азербайджана задержана по подозрению в краже бриллиантового колье у туриста из ОАЭ - МВД
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев