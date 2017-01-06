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СНГ 06.01.2017 19:16

Углубление киргизско-китайских отношений способствует стабильности в регионе, считают лидеры двух стран

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в пятницу в Пекине с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым заявил о важности дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и политического взаимодействия двух стран.

"Наши страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений. За этот период странам удалось установить политический диалог, наладить торгово-экономическое сотрудничество, укрепить связи в культурно-гуманитарной сфере. Важно продолжить взаимодействие", - заявил, как сообщает пресс-служба президента Киргизии, председатель КНР в ходе встречи.

"Мы несколько раз встречались в прошлом году и в ходе наших переговоров были достигнуты договоренности. И я с удовлетворением отмечаю, что все они постепенно и успешно реализуются", - сказал китайский лидер.

В свою очередь А.Атамбаев сказал, что, "рад возможности обменяться мнениями по актуальным вопросам киргизско-китайского сотрудничества" и отметил символичность встречи, совпавшей с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Между странами налажен активный политический диалог, развивается сотрудничество в экономике, культурно-гуманитарном направлении и в сфере обеспечения безопасности. Мы успешно сотрудничаем в рамках различных международных организаций", - сказал киргизский президент.

По его словам, "наши двусторонние отношения были выведены на уровень стратегического сотрудничества, что соответствует духу наших взаимоотношений".

В ходе встречи двух лидеров были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Киргизией и Китаем, ход реализации совместных проектов в различных сферах и перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия по всем направлениям. Главы государств также обменялись мнениями по различным вопросам международной и региональной повестки дня.

"Лидеры двух стран отметили большие успехи в развитии двустороннего сотрудничества после установления отношений стратегического партнерства. По мнению лидеров двух государств, дальнейшее углубление киргизско-китайских отношений отвечает коренным интересам народов двух стран, благоприятствуют стабильности и развитию в регионе", - сообщили в пресс-службе президента Киргизии.

Рабочий визит А.Атамбаева в Китай завершается в пятницу.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, ЛИДЕРЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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