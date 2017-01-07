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Дальнее зарубежье 07.01.2017 22:03

Почти 1100 населенных пунктов в Сирии присоединились к режиму прекращения огня - Минобороны РФ

За сутки еще два населенных пункта присоединилось к режиму прекращения огня в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Бтамбул и Сканю в провинции Латакия к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1093", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В нем отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение суток проведено две гуманитарных акции по передаче местным жителям гуманитарных грузов: в районе Бенезид города Алеппо - 1,8 тонны; в районе Сахур-3 города Алеппо - 1,8 тонны

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, УЧАСТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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