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Дальнее зарубежье 10.01.2017 12:45

Мадуро усилил свои позиции во власти после попытки импичмента - эксперт

Венесуэльская оппозиция не в состоянии сместить с поста президента Николаса Мадуро, который лишь усилил свои позиции во власти, и, скорее всего, будет укреплять армию и силовые структуры из-за высокой доли вероятности попыток США и Колумбии организовать массовые беспорядки в стране, считает доцент РАНХиГС, эксперт по политическим процессам в Латинской Америке Александр Чичин.

"Попытка импичмента связана со стремлением венесуэльской оппозиции сохранить лицо. Парламент громко декларировал, что сумеет довести до конца процесс отстранения Мадуро от власти. Это было ожидаемо с учетом конфронтации между президентом и парламентом. Мадуро к этой ситуации отнесся с юмором, зная, что Верховный суд его поддержит. Но оппозиция прекрасно понимает, что по Конституции парламент не имеет право отстранять президента от власти, это возможно осуществить лишь путем референдума", - заявил А.Чичин во вторник "Интерфаксу".

Как ранее сообщалось, Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение оппозиционного парламентского большинства об отставке президента.

Такая ситуация связана с тем, что Верховный и Конституционный суды Венесуэлы контролируются "чавесистами", а также с неспособностью оппозиции действовать консолидировано, считает эксперт.

"Проблема оппозиции в том, что она разъединена. Там есть несколько ярких, колоритных фигур на местном уровне, но между ними сладу нет. Каждый хочет быть первым, и по этой причине оппозиция не может организовать акции недовольства как на социальной, так и на политической волне. Важное значение имеет позиция таких мощных организаций, как Конституционный суд и Верховный суд, где представлены чавесисты. Здесь Мадуро нечего опасаться", - сказал собеседник агентства.

Определенное влияние на конфликт между президентом и оппозицией оказало участие международных посредников, включая Ватикан, считает А.Чичин.

"Сказалось действие довольно сильных посредников между президентом и оппозицией. Ватикан своим посредническим участием фактически расколол оппозицию. Не напрасно Мадуро ездил к Папе Римскому, аргентинцу. А также беседовал с Гутерришем, который сейчас является генсеком ООН. Святой престол включился активным образом в примирение, и расколол оппозицию на две части, одна из которых готова на компромисс с президентом", - отмечает эксперт.

По его мнению, Н.Мадуро провел удачную рокировку во властных структурах, что дает возможности контролировать ситуацию с продовольствием в условиях жесточайшего экономического кризиса.

"Он провел ряд рокировок, что позволяет эффективно решать проблемы распределения продовольствия в условиях кризиса. В результате удается избегать волнений и хаоса. И здесь Мадуро выглядит, как защитник народных интересов. Население воспринимает ситуацию таким образом, что лучших вариантов от оппозиции ожидать не следует", - сказал А.Чичин.

Вместе с тем, Н.Мадуро имеет определенные основания опасаться попыток извне организовать беспорядки в Венесуэле, что вынуждает его идти на дополнительные расходы на нужды вооруженных сил и силовых ведомств, отмечает эксперт.

"Мадуро укрепляет армию и силовые структуры, готовясь к разным вариантам развития ситуации с учетом сложных отношений между Венесуэлой и Колумбией. Он опасается, что в случае внутренних волнений в стране, попыток устроить очередной "майдан", американцы организуют вмешательство с территории Колумбии, для чего могут быть использованы парамилитарные структуры", - сказал А.Чичин.

По мнению эксперта, в условиях жесткой экономии планы закупок вооружений, в том числе, и российских, означают, что Н.Мадуро очень серьезно воспринимает вариант вооруженного вторжения в Венесуэлу.

"За последние три года венесуэльцы из соображений экономии практически ничего не покупали для армии. В этом году они планируют закупать вооружения у России и Китая. Судя по публикациям в СМИ, речь идет, возможно, об авиации и стрелковом оружии", - сказал А.Чичин.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]