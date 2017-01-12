Ряд членов "Единого национального движения" (ЕНД), выступающих против "противозаконного" управления партией со стороны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, покинули организацию.
Среди покинувших ЕНД - 21 из 27 депутатов парламента Грузии, получившие мандаты по партийному списку.
"Сегодня мы встали перед реальностью разделения нашей партии. Наша политическая команда смотрит в будущее и мы начинаем борьбу против режима Иванишвили (экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили - ИФ)", - заявил на брифинге в четверг один из уже бывших лидеров ЕНД Давид Бакрадзе.
По его словам, те, кто сегодня покидает ЕНД, "являются ее интеллектуальной силой".
"Мы создаем политическую силу, которая поставит точку в противостоянии в Грузии и приведет ее к успеху", - заявил Д.Бакрадзе.
Еще один из уже бывших лидеров ЕНД, несколько дней назад вышедший на свободу из тюремного заключения, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава подверг резкой критике М.Саакашвили.
"Этот человек не достоин быть лидером. Я говорю с болью в сердце, так как это уже не тот Миша Саакашвили, который в 2002 году объединял людей", - сказал Г.Угулава.
Глава Минобороны Азербайджана посетил подразделения ВС на азербайджано-армянской госгранице
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на социально-экономическое развитие Нахчывана
Советник-посланник посольства РФ в Баку положительно оценивает публикуемые азербайджанскими СМИ материалы о России
Президент Азербайджана утвердил закон о частичной налоговой амнистии
Курс маната к доллару за "завтра" определен в 1,7867 AZN/$1
Нефть дорожает в четверг, цена Brent выросла до $55,8 за баррель
Президент Алиев распорядился о проведении 300-летнего юбилея Моллы Панаха Вагифа
Экипаж парома «Академик Зарифа Алиева» устранил задымление электропроводки в моторном отсеке судна
Силы МЧС привлечены к тушению пожара на судне «Академик Зарифа Алиева»
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов