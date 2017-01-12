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Регион 12.01.2017 17:03

Грузинское "Единое национальное движение" Саакашвили раскололось

Ряд членов "Единого национального движения" (ЕНД), выступающих против "противозаконного" управления партией со стороны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, покинули организацию.

Среди покинувших ЕНД - 21 из 27 депутатов парламента Грузии, получившие мандаты по партийному списку.

"Сегодня мы встали перед реальностью разделения нашей партии. Наша политическая команда смотрит в будущее и мы начинаем борьбу против режима Иванишвили (экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили - ИФ)", - заявил на брифинге в четверг один из уже бывших лидеров ЕНД Давид Бакрадзе.

По его словам, те, кто сегодня покидает ЕНД, "являются ее интеллектуальной силой".

"Мы создаем политическую силу, которая поставит точку в противостоянии в Грузии и приведет ее к успеху", - заявил Д.Бакрадзе.

Еще один из уже бывших лидеров ЕНД, несколько дней назад вышедший на свободу из тюремного заключения, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава подверг резкой критике М.Саакашвили.

"Этот человек не достоин быть лидером. Я говорю с болью в сердце, так как это уже не тот Миша Саакашвили, который в 2002 году объединял людей", - сказал Г.Угулава.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ПАРТИЯ, РАСКОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]