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Финансы 17.01.2017 16:52

Доллар падает во вторник, фунт растет рекордными темпами с 2008 г.

Курс доллара США падает практически ко всем мировым валютам во вторник на заявлениях избранного президента Дональда Трампа, тогда как фунт демонстрирует рекордный подъем с 2008 года.

Евро торгуется к 15:50 мск во вторник в районе $1,0697 против $1,0601 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится к указанному времени около 121,40 иены по сравнению со 121,05 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 113,48 иены против 114,2 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Фунт во вторник растет к доллару на 2,4%, до $1,2333 за фунт, к евро - на 1,5%, до 1,1534 евро за фунт.

Рост фунта обусловлен заявлениями премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что окончательный проект соглашения о выходе страны из ЕС (Brexit) пройдет процедуру одобрения в парламенте.

Т.Мэй вновь указала на стремление Великобритании остаться важным партнером Европейского союза, и высказалась в пользу заключения нового соглашения с таможенным союзом ЕС вместо сохранения доступа к единому европейскому рынку товаров и услуг.

Слабость доллара отчасти объясняется заявлениями Д.Трампа, что курс американской валюты в настоящее время завышен, и не в последнюю очередь из-за усилий Китая по удержанию курса юаня на низком уровне.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]