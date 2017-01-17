Доллар падает во вторник, фунт растет рекордными темпами с 2008 г.

Курс доллара США падает практически ко всем мировым валютам во вторник на заявлениях избранного президента Дональда Трампа, тогда как фунт демонстрирует рекордный подъем с 2008 года.
Евро торгуется к 15:50 мск во вторник в районе $1,0697 против $1,0601 на закрытие предыдущей сессии.
Курс единой европейской валюты находится к указанному времени около 121,40 иены по сравнению со 121,05 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 113,48 иены против 114,2 иены по итогам прошлой торговой сессии.
Фунт во вторник растет к доллару на 2,4%, до $1,2333 за фунт, к евро - на 1,5%, до 1,1534 евро за фунт.
Рост фунта обусловлен заявлениями премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что окончательный проект соглашения о выходе страны из ЕС (Brexit) пройдет процедуру одобрения в парламенте.
Т.Мэй вновь указала на стремление Великобритании остаться важным партнером Европейского союза, и высказалась в пользу заключения нового соглашения с таможенным союзом ЕС вместо сохранения доступа к единому европейскому рынку товаров и услуг.
Слабость доллара отчасти объясняется заявлениями Д.Трампа, что курс американской валюты в настоящее время завышен, и не в последнюю очередь из-за усилий Китая по удержанию курса юаня на низком уровне.
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