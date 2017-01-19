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Дальнее зарубежье 19.01.2017 10:44

Американская женщина-конгрессмен посетила Сирию - СМИ

Член палаты представителей американского конгресса Тулси Габбард нанесла визит в Сирию, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ее представитель Эмили Летимер сообщила, что Т.Габбард "последовательно выступает против контрпродуктивных, интервенционистских войн".

Она отметила, что конгрессмен встречается в Сирии с "отдельными лицами и группами, включая религиозных лидеров, гуманитарных работников, беженцев, руководителей правительственных органов". Вместе с тем, она не сказала, намечена ли встреча Т.Габбард с президентом Сирии Башаром Асадом, пообещав более детальную информацию по возвращении конгрессмена в США.

Ранее к Т.Габбард критиковала администрацию Барака Обамы по вопросам национальной безопасности. В ноябре прошлого года, как говорится в сообщении АП, она встречалась с Дональдом Трампом и высказалась против эскалации гражданской войны в Сирии путем установления над страной бесполетной зоны. По ее мнению, такой шаг мог привести к прямому конфликту между США и Россией вплоть до ядерной войны.

В ходе встречи с Д.Трампом Т.Габбард обсуждала вопрос о прекращении, как она заявила, "незаконной войны, которую ведет наша страна для свержения сирийского правительства", пишет АП.

Сирийские СМИ сообщали о посещении конгрессменом Алеппо.

Госдепартамент США отказался комментировать визит Т.Габбард, назвав его "частным".

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Тэги: США, КОНГРЕССМЕН, СИРИЯ, ВИЗИТ


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