Восемь выживших обнаружены в накрытом лавиной отеле в Италии - СМИ

Спасатели обнаружили восемь человек, выживших после схода снежной лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии, сообщает в пятницу телеканал РАИ24.

Как отмечается, среди спасенных есть двое малолетних детей, а также три женщины.

На месте происшествия всю ночь на пятницу шли спасательно-поисковые работы.

По данным телеканала, в момент схода лавины в здании находились примерно 35 человек.

Накануне из-под снега удалось извлечь тела трех погибших. При этом местные власти отмечают, что точное число жертв по-прежнему неизвестно, и допускают возможность его увеличения.

Как сообщалось, трагедия произошла в районе горного массива Гран-Сассо.

Причиной схода лавины стали землетрясения в центральной Италии, которые произошли в минувшую среду, и последовавшие за ними в ночь на четверг эхо-толчки.