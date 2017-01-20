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Транспорт и связь 20.01.2017 19:48

Президент Азербайджана предлагает организовать встречи министров стран, заинтересованных в «Великом Шелковом пути»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил организовать ежегодную встречу министров стран, заинтересованных в реализации проекта «Великого Шелкового пути».

«Сегодня Шелковый путь привлекает к себе внимание многих стран различными сегментами. Мы знаем, что Шелковый путь является глобальным проектом. Поэтому мое предложение заключается в организации ежегодной встречи министров всех стран, заинтересованных в реализации проекта «Шелкового пути», - подчеркнул И.Алиев на прошедшем в Давосе в рамках Всемирного экономического форума интерактивном заседании «Эффективность Шелкового пути».

По его словам, на таких встречах можно будет обсуждать различные вопросы, связанные с реализацией проекта, принимать конкретные решения по нему, определять цели и графики, создавать связи между структурами всех стран.

«Все основные транспортно-инфраструктурные проекты в Азербайджане финансировались из госбюджета и Государственного нефтяного фонда. Потому что, во-первых, частный сектор не имеет достаточно средств для инвестирования, и, во-вторых, инвестиции носили стратегический и долгосрочный характер», - сказал президент.

Глава государства отметил, что вложенные инвестиции оправдают себя и будут долгие годы приносить прибыль.

«Поэтому железнодорожная инфраструктура, каспийское пароходство, воздушные линии, дороги, Шелковый путь – все делается на государственные средства», - сказал Алиев.

Все это, по его словам, в свою очередь, создает возможности для развития частного сектора.

«Я уже говорил о строительстве нового порта в Баку. Мы уже имеем несколько тысяч гектаров земли в качестве свободной зоны, которая размещается рядом с морским портом», - подчеркнул президент.

Он отметил, что все местные и зарубежные компании приглашаются присоединиться к участию в этом проекте.

По словам И.Алиева, одновременно, в различных регионах Азербайджана создаются специальные инфраструктуры для организации специальных промышленных зон, где в качестве инвесторов участвуют представители частного сектора.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШЕЛКОВЫЙ/ПУТЬ, МИНИСТРЫ, ВСТРЕЧА

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]