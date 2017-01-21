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Дальнее зарубежье 21.01.2017 09:21

Джон Келли утвержден Сенатом на посту министра внутренней безопасности США

Кандидатура Джона Келли на пост министра внутренней безопасности утверждена Сенатом США в первый день президентства Дональда Трампа.

Как передает корреспондент "Интерфакса", из 100 сенаторов 88 выступил "за", 11- "против". Один представитель верхней палаты не голосовал.

Д.Келли в 2012 году возглавил Южное командование США с основной задачей воспрепятствования транспортировке наркотиков в Южной и Центральной Америке, а также оказания помощи в обучении военнослужащих латиноамериканских и карибских стран.

14 января 2016 года ушёл в отставку, завершив 45-летнюю военную службу.

7 декабря 2016 года Трамп сообщил о намерении официально предложить Д.Келли должность министра внутренней безопасности США.

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Тэги: США, БЕЗОПАСНОСТЬ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]