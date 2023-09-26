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Регион 26.09.2023 15:34

США не могут конкурировать с РФ в сфере обеспечения безопасности Армении, в том числе энергетической - Песков

США не могут конкурировать с Россией в сфере обеспечения безопасности Армении, в том числе энергетической и экономической, заявляют в Кремле.

"Если говорят о сотрудничестве в области энергетики (США и Армении - ИФ), то здесь вряд ли что-то может быть сопоставлено с той глубиной интеграции, которая есть с российской экономикой. Вряд ли может быть сопоставлено, опять же, с косвенным субсидированием армянской экономики", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов письмо президента США Джо Байдена, в котором он заверяет премьер-министра Армении Никола Пашиняна в желании развивать сотрудничество в сфере безопасности и энергетики.

Представитель Кремля напомнил, что РФ поставляет Армении различные природные ресурсы по льготным ценам. "Помощь, которую оказывает Россия, это очень существенный вклад в развитие Армении и армянского народа. Россия это делала и будет продолжать это делать", - отметил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, США, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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