Дональд Туск станет гостем Совета министров стран Балтии, который соберется в Таллине

Председатель Европейского совета Дональд Туск (Donald Tusk) встретится 31 января в Таллине с премьер-министрами стран Балтии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии, встреча премьеров Эстонии Юри Ратаса (Juri Ratas), Латвии Мариса Кучинскаса (Maris Kucinskis) и Литвы Саулюса Скярнялиса (Saulius Skvernelis) пройдет в рамках заседания Совета министров стран Балтии.

На рабочий обед глав правительств в качестве почетного гостя приглашен председатель Европейского совета Дональд Туск.

В Таллине будут рассмотрены вопросы региональной безопасности, развития энергетических и транспортных связей, пройдет дискуссия о будущем Европейского союза.

Как сообщалось ранее, премьер-министры стран Балтии намерены подписать в Таллине соглашение Эстонии, Латвии и Литвы по развитию железнодорожного сообщения Rail Baltic.

Оно должно обладать юридической силой и в нем будут зафиксированы обязанности государств по строительству скоростного железнодорожного сообщения: страны Балтии - Центральная Европа, а также общие технические параметры и маршрут Rail Baltic.