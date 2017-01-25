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Дальнее зарубежье 25.01.2017 18:02

Дональд Туск станет гостем Совета министров стран Балтии, который соберется в Таллине

Председатель Европейского совета Дональд Туск (Donald Tusk) встретится 31 января в Таллине с премьер-министрами стран Балтии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии, встреча премьеров Эстонии Юри Ратаса (Juri Ratas), Латвии Мариса Кучинскаса (Maris Kucinskis) и Литвы Саулюса Скярнялиса (Saulius Skvernelis) пройдет в рамках заседания Совета министров стран Балтии.

На рабочий обед глав правительств в качестве почетного гостя приглашен председатель Европейского совета Дональд Туск.

В Таллине будут рассмотрены вопросы региональной безопасности, развития энергетических и транспортных связей, пройдет дискуссия о будущем Европейского союза.

Как сообщалось ранее, премьер-министры стран Балтии намерены подписать в Таллине соглашение Эстонии, Латвии и Литвы по развитию железнодорожного сообщения Rail Baltic.

Оно должно обладать юридической силой и в нем будут зафиксированы обязанности государств по строительству скоростного железнодорожного сообщения: страны Балтии - Центральная Европа, а также общие технические параметры и маршрут Rail Baltic.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, БАЛТИЯ, ТУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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