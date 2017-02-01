Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9165 EUR   2.05 RUR   0.032 GBR   2.3975 TRY   0.5067

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.81 Brent   55.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра -1° 3 Фев 4 Фев

Финансы 01.02.2017 10:03

Доллар дорожает относительно евро и иены в среду после ослабления в предыдущие две сессии

Доллар США дорожает в среду относительно основных мировых валют в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), пишет газета The Wall Street Journal.

Федрезерв завершает двухдневное заседание 1 февраля, и, по мнению подавляющего большинства экономистов, сохранит целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) от 0,50% до 0,75% годовых.

Первое заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в 2017 году также будет и первым при новом президента США Дональде Трампе. Оно не будет сопровождаться пресс-конференцией председателя ФРС Джанет Йеллен и публикацией макроэкономических прогнозов.

Эксперты ожидают подтверждения политики реинвестирования портфеля активов ФРС и минимального пересмотра формулировок заявления по итогам заседания.

Во вторник WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику доллара США относительно основных мировых валют, снизился до минимального уровня с середины ноября на фоне сигналов того, что администрация Д.Трампа поддерживает ослабление американской валюты.

"Все другие страны живут за счет снижения курсов своих валют, - заявил Д.Трамп во вторник в ходе встречи с представителями фармацевтических компаний. - Они играют на девальвации, а мы сидим здесь, как кучка идиотов".

Помимо этого, советник Д.Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что курс евро к доллару США, по его мнению, сильно занижен.

По словам П.Наварро, евро неоправданно дешев и Германия использует этот фактор для получения выгоды при торговле с США. Кроме того, он назвал позицию Германии главным препятствием подписанию торгового соглашения между США и ЕС.

Курс евро к доллару опустился в ходе торгов в среду до $1,0800 по сравнению с $1,0809 на закрытие рынка во вторник. Накануне стоимость европейской валюты подскочила почти на 1% относительно доллара.

Пара доллар/иена торгуется в среду на уровне 113,03 иены против 112,71 иены накануне. Доллар подешевел на 0,9% относительно иены во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az
Версия для печати
Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


Похожие новости


Доллар дешевеет из-за иммиграционной политики Трампа, усилился спрос на защитные активы Доллар стабилен к евро в четверг, дорожает относительно иены в ожидании новых действий Трампа Доллар США во вторник растет после падения днем ранее Курс доллара снижается относительно евро и иены на итогах выступления Трампа Курс доллара снижается в четверг после падения доходности US Treasuries Доллар США в среду взял паузу и снижается к основным мировым валютам

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az