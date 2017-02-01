Доля Азербайджана в капитале AIIB превышает $250 млн

Доля Азербайджана в капитале Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) составляет 0,2541%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"В июне 2016 года Азербайджан завершил все процедуры, связанные с членством в AIIB. В настоящее время доля Азербайджана в капитале банка составляет $251,4 млн или 0,2541%", - отметили в правительстве.

В декабре 2016 года AIIB утвердил предоставление Азербайджану кредита в размере $600 млн на строительство газопровода TANAP.

АБИИ, штаб-квартира которого находится в Пекине, был официально учрежден 57 странами в конце 2015 года с уставным капиталом в $100 млрд. Банк был создан по инициативе КНР, который имеет долю в 26,06%.

Приоритетные направления инвестиций банка - энергетика и электроэнергетика, транспорт и логистика, сельская инфраструктура, защита окружающей среды.

Ключевая цель АБИИ - преодоление инфраструктурных ограничений экономического развития стран азиатского региона. В сферу деятельности банка будет входить широкий спектр финансовых услуг: кредитование, участие в капитале, предоставление гарантий, техпомощь.

А.Азизов