ОАО «Bank Respublika» увеличил уставный капитал на 500 тыс. манатов за счет допэмиссии акций.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже, банк 5-6 декабря завершил размещение допэмиссии акций путем подписки на эти ценные бумаги.

Таким образом, в результате размещения допэмиссии акций, банк увеличил уставный капитал на 0,68% - до 73 млн 961,99 тыс. манатов.

По данным БФБ, в ходе размещения было подано 5 заявок от 4 инвесторов.

Допэмиссия разделена на 204,082 тыс. акций номиналом в 2,45 манат за ценную бумагу.

«Общая сумма заявок, собранных по подписке по номиналу, составила 500 000.9 манатов. Объем размещенных акций по номинальной цене составил 500 000.9 манатов», - отметили на БФБ.

Андеррайтером размещения акций из допэмиссии выступила ЗАО «Инвестиционная компания Pasha Kapital».

Bank Respublika действует с 1992 года и является пятым банком Азербайджана по объему активов. В числе акционеров банка имеется SIDT (4,25%), член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. Основными акционерами банка являются предприниматель Натиг Гулиев и его родственники.

Х.Насирзаде