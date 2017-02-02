Silk Way West Airlines продлила на 2 года сертификат соответствия стандарту IOSA

Азербайджанская грузовая авиакомпания «Silk Way West Airlines» продлила на два года сертификат соответствия стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit), говорится в сообщении компании.
«Silk Way West Airlines успешно прошла процедуру аудиторской проверки международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IOSA и продлила соответствующий сертификат еще на два года», - отмечается в сообщении.
Безопасность полетов является приоритетом №1 для IATA. Основным инструментом обеспечения безопасности полетов является эксплуатационный аудит безопасности полетов - IATA Operational Safety Audit (IOSA). Аудит IOSA был внедрен рядом стран как государственное требование по безопасности полетов.
Ранее соответствующий сертификат IOSA получил национальный пассажирский авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).
Авиакомпания Silk Way West Airlines начала свою деятельность 19 июня 2012 года. В настоящее время флот авиакомпании насчитывает четыре самолета Вoeing 747-8F и два самолета Вoeing 747-400F. В текущем году ожидается поставка еще одного B747-8F, после чего парк авиакомпании увеличится до 7 авиалайнеров.
Silk Way West Airlines выполняет регулярные полеты в различные регионы мира – Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку.
Н.Аббасова
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