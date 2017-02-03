США могут уже в пятницу ввести новые санкции против Ирана - агентство

Администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести новые санкции в отношении Ирана, сообщило в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на американские источники.
"До двух десятков физических лиц, компаний и, возможно, правительственных учреждений могут быть наказаны в качестве шага, который может быть сделан уже в пятницу, сказали официальные лица и другие, знакомые с решением", - говорится в сообщении агентства.
Белый дом и госдеп США от комментариев отказались, отмечает АП.
Д.Трамп накануне не исключил военное решение иранской проблемы.
Отвечая на вопрос журналиста, возможен ли военный ответ на действия Ирана, запустившего баллистическую ракету, президент США сказал: "Ничего не исключается".
Как сообщалось, четверо конгрессменов-республиканцев, возглавляющих группу по делам Израиля, подготовили и вынесли на рассмотрение законопроект о введении новых санкций против Ирана в связи с программой разработки баллистических ракет и поддержкой терроризма.
Иран в минувшее воскресенье провел испытание баллистической ракеты средней дальности. США в ответ обвинили Тегеран в нарушении резолюции СБ ООН 2231, которая одобрила Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы. Вашингтон пригрозил принять санкционные меры в отношении Ирана.
Президент Алиев утвердил упрощение визового режима между Азербайджаном и Швейцарией
Лукашенко уверен, что РФ, Израиль и Азербайджан сумеют договориться о судьбе блогера Лапшина
Лукашенко считает законным решение белорусского суда о выдаче блогера Лапшина Азербайджану, требует быстрее выполнить это решение
Банковские вклады населения в Азербайджане в 2016г сократились на 22%
Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе 6 февраля планирует привлечь 150 млн манатов
Ограничение въезда в США граждан семи стран не должно нарушать права спортсменов - комиссия МОК
Правоохранительные органы Азербайджане провели спецоперацию на севере страны, изъята религиозная литература
За сутки на территории Азербайджана совершено 77 преступлений, 21 из которых удалось раскрыть по «горячим следам» – МВД
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Представители СМИ посетили Информационный Центр компании Bakcell
Впервые в Баку в канун Праздника Святого Валентина 11 февраля пройдут гастроли ведущих российских артистов театра и кино
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии