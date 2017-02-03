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Дальнее зарубежье 03.02.2017 18:09

США могут уже в пятницу ввести новые санкции против Ирана - агентство

Администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести новые санкции в отношении Ирана, сообщило в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на американские источники.

"До двух десятков физических лиц, компаний и, возможно, правительственных учреждений могут быть наказаны в качестве шага, который может быть сделан уже в пятницу, сказали официальные лица и другие, знакомые с решением", - говорится в сообщении агентства.

Белый дом и госдеп США от комментариев отказались, отмечает АП.

Д.Трамп накануне не исключил военное решение иранской проблемы.

Отвечая на вопрос журналиста, возможен ли военный ответ на действия Ирана, запустившего баллистическую ракету, президент США сказал: "Ничего не исключается".

Как сообщалось, четверо конгрессменов-республиканцев, возглавляющих группу по делам Израиля, подготовили и вынесли на рассмотрение законопроект о введении новых санкций против Ирана в связи с программой разработки баллистических ракет и поддержкой терроризма.

Иран в минувшее воскресенье провел испытание баллистической ракеты средней дальности. США в ответ обвинили Тегеран в нарушении резолюции СБ ООН 2231, которая одобрила Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы. Вашингтон пригрозил принять санкционные меры в отношении Ирана.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az