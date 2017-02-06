Соглашение с ЕС не улучшило экспортных позиций Молдавии на рынках стран Евросоюза - президент Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон опубликовал в понедельник на своей странице в Facebook статистический расклад торговли республики с Евросоюзом.
И.Додон привел данные экономических прогнозов, которые назывались перед подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС. Он назвал это "активной PR-кампанией", которая проводилась с целью убеждения молдавского общества в выгодах и преимуществах соглашения.
"Согласно тем прогнозам, вследствие внедрения Соглашения с ЕС в краткосрочной перспективе ВВП Молдавии увеличится на 3,2%, экспорт - на 14,8%, импорт - на 6,4%, зарплата - на 3,1%, а потребительские цены уменьшатся на 1%", - написал президент.
С 1 сентября 2014 г. были отменены таможенные пошлины на большую часть молдавского экспорта в ЕС, что должно было содействовать росту экспорта в ЕС.
"Однако бурного роста экспорта в ЕС не произошло. С 1 сентября по декабрь 2014 г. экспорт уменьшился на 0,4%, в 2015 г. - на 2,3%, в январе-августе 2016 г. - на 1,3%. За 11 месяцев 2016 г. экспорт показал рост в 7,2%", - отметил И.Додон.
По его расчетам, с 1 сентября 2014 г. по август 2016 г. в условиях свободной торговли с ЕС экспорт Молдавии в Евросоюз сократился на $41 млн.
"И лишь осенью 2016 г. наметился рост, что связано с хорошим урожаем и сезонными факторами", - написал президент, считая, что рост экспорта на рынок ЕС пока нельзя считать тенденцией.
Касаясь импорта, президент указал на тенденцию роста импорта из европейских стран агропродовольственных товаров, тех, которые Молдавия способна производить качественно и в больших количествах.
"Речь о луке, томатах, капусте, салатах, моркови, яблоках, кукурузе, сахаре. В 2015 г. вырос импорт яиц в 1,9 раза, томатов в 4,5 раза, яблок в 3,7 раза, сахара - в 1,3 раза", - подчеркнул президент, отметив рост импорта в 2016 г. из ЕС молока, сметаны, яблок, кукурузы, сахара.
По его мнению, подписание Соглашение с ЕС не улучшило экспортных позиций Молдавии на рынках стран ЕС.
Он утверждает, что открытие для республики рынков стран ЕС сопровождалось катастрофическим ухудшением условий экспорта молдавской продукции на российский рынок. Россия с июля 2014 г. начала вводить ограничения на поставки товаров из Молдавии (фрукты, плодоовощные консервы, вино), поскольку не были учтены ее торгово-экономические интересы и не проведены необходимые консультации.
"В итоге с июля 2014 по август 2016 гг. экспорт молдавских товаров на российский рынок снизился на $325 млн.", - подчеркнул президент, заявивший о намерении говорить в Брюсселе о "разочарованиях граждан Молдавии свободной торговлей с ЕС".
И.Додон отправился в понедельник с двухдневным официальным визитом в Брюссель.
Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Ион Чебан, в ходе визита у И.Додона запланирован ряд встреч с руководством Европейской комиссии, Европейского Совета и Европейского парламента, а также НАТО.
Согласно программе визита, во вторник состоятся встречи с председателем Европейского Союза Дональдом Туском, Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, председателем Европейского парламента Антонии Таянии, председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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