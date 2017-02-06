Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9111 EUR   2.0593 RUR   0.0324 GBR   2.386 TRY   0.5163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Фев 10 Фев

Регион 06.02.2017 19:33

Армянская оппозиция смогла собрать половину необходимых подписей под обращением о переносе выборов в парламент

Парламентской оппозиции Армении удалось собрать 14 подписей из 27, необходимых для обращения в Конституционный суд по вопросу переноса даты парламентских выборов 2 апреля.

"Под документом подписались 14 депутатов. Необходимо 27 подписей", - сказал журналистам секретарь оппозиционной фракции "Армянский национальный конгресс" Арам Манукян.

Дата проведения выборов совпала с годовщиной апрельской войны в зоне карабахского конфликта. Ряд политических сил и общественных организаций заявили о непозволительности проведения выборов именно 2 апреля.

Ранее президент Армении, глава республиканской партии Серж Саргсян заявил, что если все без исключения политические игроки достигнут политической договоренности, что нужно перенести на три, четыре или пять дней день выборов, который совпадает с датой 2 апреля, то Республиканская партия не видит какого-либо политического препятствия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ВЫБОРЫ, ОБРАЩЕНИЕ


Похожие новости


В Армении распущен координационный совет по митингам в защиту захватчиков полка полиции Оппозиционная партия "Наследие" призывает сторонников выйти на улицы с требованиями смены власти в Армении Армянская парламентская оппозиция считает недействительной ратификацию газового соглашения с Россией Армянская оппозиция будет митинговать в центре Еревана до 10 апреля Армянский оппозиционер Ованнисян отказался от встречи с президентом Оппозиция Армении требует провести новые парламентские выборы и изменить систему управления страной

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az