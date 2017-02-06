Армянская оппозиция смогла собрать половину необходимых подписей под обращением о переносе выборов в парламент

Парламентской оппозиции Армении удалось собрать 14 подписей из 27, необходимых для обращения в Конституционный суд по вопросу переноса даты парламентских выборов 2 апреля.
"Под документом подписались 14 депутатов. Необходимо 27 подписей", - сказал журналистам секретарь оппозиционной фракции "Армянский национальный конгресс" Арам Манукян.
Дата проведения выборов совпала с годовщиной апрельской войны в зоне карабахского конфликта. Ряд политических сил и общественных организаций заявили о непозволительности проведения выборов именно 2 апреля.
Ранее президент Армении, глава республиканской партии Серж Саргсян заявил, что если все без исключения политические игроки достигнут политической договоренности, что нужно перенести на три, четыре или пять дней день выборов, который совпадает с датой 2 апреля, то Республиканская партия не видит какого-либо политического препятствия.
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