Эмиратская VPS Healthcare заинтересована в организации производства лекарств в Азербайджане

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) и компания VPS Healthcare (ОАЭ) подписали в среду меморандум о взаимопонимании для совместного производства лекарств в Азербайджане, отмечается в сообщении министерства экономики.
Документ был подписан в ходе встречи министра экономики Шахина Мустафаева с директором VPS Healthcare Шамширом Ваялилом.
Ш.Ваялил отметил, что его компания заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном, и подчеркнул наличие больших возможностей для развития фармацевтической промышленности в Азербайджане.
VPS Healthcare имеет 20 специализированных клиник, а также 13 больниц и оздоровительных центров в разных странах мира. Также компании принадлежат фармацевтический завод в Дубае. Еще один завод компании в настоящее время строится в Абу-Даби. VPS Healthcare поставляет свою продукцию в страны Азии, Европы, Северной и Южной Америки.
АО «Азербайджанская инвестиционная компания» создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АО долгосрочное инвестирование средств в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.
А.Ахундов
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