Экстрадиция Лапшина серьезный удар по программе пропаганды сепаратистского режима Карабаха - политолог

Арест и экстрадиция блогера Александра Лапшина является серьезным ударом по проводимой Арменией программе пропаганды созданного на оккупированных территориях Азербайджана самопровозглашенного сепаратистского режима, считает российский политолог Олег Кузнецов.

«Понятно, что арест Лапшина сейчас нанес очень серьезный удар по целой программе, которую проводила Армения в качестве пропаганды режима, созданного на оккупированных территорий Азербайджана», - заявил О.Кузнецов на пресс-конференции в Баку.

По его словам, А.Лапшин на стороне Армении вел против Азербайджана идеологическую борьбу. "Причем вел ее с нарушением законов. Очень надеюсь, что за это он сядет в тюрьму», - добавил политолог.

О.Кузнецов подчеркнул, что ни для кого не секрет, что была Арменией организована целая программа экстремального туризма по посещению оккупированных территорий. «Она активно проводилась на территории и России, и в постсоветском пространстве. Многие иностранцы туда ездили. Но так как заезжали через Ереван, то Азербайджан узнавал об этом только лишь тогда, когда эти иностранцы сами об этом объявляли в социальных сетях или когда кто-то из них потом приезжал в Азербайджан», - сказал он.

По его словам, большая часть этих людей совершала подобные действия по незнанию.

Он подчеркнул, что незаконное посещение территории страны является реальным уголовно наказуемым деянием.

«После того, как Лапшин будет осужден лопнет один из пиар-проектов Армении в отношении пресловутого Арцаха. Это будет иметь огромный международно-правовой резонанс. Те люди, которые уже приезжали на оккупированные территории под видом туристов, им станет понятно, что они являются преступниками и это будет очень серьезный, морально-психологический удар по Армении. Исходя из этого понятно, что раз возникнет юридическая ответственность за нарушение законов Азербайджана, число желающих их нарушить резко уменьшится. Поэтому Армения получила очередную пощечину своему имиджу на политической арене», - считает политолог.

Р.Бабаев