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Дальнее зарубежье 10.02.2017 14:31

В ЕС обеспокоены закрытием в Египте центра реабилитации жертв насилия

Закрытие властями Египта центра реабилитации жертв насилия "Аль-Надим" вызывает особую обеспокоенность, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Центр играл решающую роль в оказании помощи жертвам насилия и был важным источником экспертных знаний в области пыток", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг вечером в Брюсселе.

В сообщении представителя ЕВС отмечается, что борьба против применения пыток является давним приоритетом Европейского союза в сфере защиты прав человека и общей задачей всех сторон, подписавших конвенцию ООН против пыток, включая Египет.

Пересмотреть решение о закрытии центра реабилитации жертв насилия призвала власти Египта и правозащитная организация "Amnesty International".

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Тэги: ЕС, ЕГИПЕТ, ЦЕНТР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az