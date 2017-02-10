В ЕС обеспокоены закрытием в Египте центра реабилитации жертв насилия

Закрытие властями Египта центра реабилитации жертв насилия "Аль-Надим" вызывает особую обеспокоенность, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Центр играл решающую роль в оказании помощи жертвам насилия и был важным источником экспертных знаний в области пыток", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг вечером в Брюсселе.

В сообщении представителя ЕВС отмечается, что борьба против применения пыток является давним приоритетом Европейского союза в сфере защиты прав человека и общей задачей всех сторон, подписавших конвенцию ООН против пыток, включая Египет.

Пересмотреть решение о закрытии центра реабилитации жертв насилия призвала власти Египта и правозащитная организация "Amnesty International".