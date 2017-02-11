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СНГ 11.02.2017 13:10

Порошенко рассказал об успешных испытаниях новой ракеты для ВВС Украины

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешных испытаниях новой ракеты для украинских ВВС, которая предназначена для поражения наземных целей.

"Имею хорошую новость. "Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов", - написал П.Порошенко в субботу в "Фейсбуке".

По словам президента, во время испытаний экипаж вертолета попал в заданные цели. "Лишь полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет. Хорошая работа, ребята", - написал президент.

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Тэги: УКРАИНА, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az