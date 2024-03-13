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Шольц исключил поставку Киеву ракет Taurus из-за необходимости контроля военными ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду заявил, что авиационные крылатые ракеты Taurus относятся к вооружениям, для контроля над которыми нужны немецкие военнослужащие, поэтому поставки таких ракет Украине исключены.

"С моей точки зрения, речь идет о дальнобойном оружии. Поскольку при его применении важно не потерять контроль над ним, его не выйдет использовать без развертывания немецких военных. Я отвергаю такой вариант", - приводит Associated Press (АР) слова канцлера, сказанные в Бундестаге.

Он напомнил о вкладе ФРГ в поставки военной помощи Украине: в этом плане Германия занимает второе место после США. Однако Шольц уточнил, что каждый случай поставок помощи немецкие власти рассматривают в индивидуальном порядке. "Благоразумие - это не слабость, как считают некоторые. Благоразумие - это то, на что жители нашей страны имеют право", - сказал канцлер.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, РАКЕТА, ОЛАФ ШОЛЬЦ


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