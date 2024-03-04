Украина не получит ракеты Taurus, если для управления ими потребуются военные ФРГ - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник отверг возможность поставок Киеву авиационных крылатых ракет Taurus, если для управления ими нужна будет помощь немецких военных.
"Вы не можете передать систему вооружений, которая имеет значительную дальность, и не подумать о том, как осуществлять контроль за ней", - приводят западные СМИ его слова.
"И если вам нужен такой контроль, и при этом возможен лишь вариант с участием немецких солдат, то такой вариант совершенно неприемлем для меня", - добавил он.
Ранее Шольц неоднократно отказывался от поставок Украине ракет Taurus, хотя среди соратников Шольца в Социал-демократической партии в составе правящей коалиции ФРГ звучали призывы направить их Украине.
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