Украина не получит ракеты Taurus, если для управления ими потребуются военные ФРГ - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник отверг возможность поставок Киеву авиационных крылатых ракет Taurus, если для управления ими нужна будет помощь немецких военных.

"Вы не можете передать систему вооружений, которая имеет значительную дальность, и не подумать о том, как осуществлять контроль за ней", - приводят западные СМИ его слова.

"И если вам нужен такой контроль, и при этом возможен лишь вариант с участием немецких солдат, то такой вариант совершенно неприемлем для меня", - добавил он.

Ранее Шольц неоднократно отказывался от поставок Украине ракет Taurus, хотя среди соратников Шольца в Социал-демократической партии в составе правящей коалиции ФРГ звучали призывы направить их Украине.