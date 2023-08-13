Шольц призвал продолжать переговоры по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за международные переговоры, направленные на поиск разрешения конфликта на Украине. Об этом он заявил телеканалу ZDF.
«По этой причине имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они, в частности, усиливают давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по ложному пути и должна вывести войска, чтобы мир стал возможным», — сказал Шольц.
В.Алиев
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