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Дальнее зарубежье 13.08.2023 20:30

Шольц призвал продолжать переговоры по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за международные переговоры, направленные на поиск разрешения конфликта на Украине. Об этом он заявил телеканалу ZDF.

«По этой причине имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они, в частности, усиливают давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по ложному пути и должна вывести войска, чтобы мир стал возможным», — сказал Шольц.

В.Алиев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ, ШОЛЬЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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