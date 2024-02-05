Позиция ФРГ по реорганизации фонда ЕС для помощи Киеву может задержать поставки вооружений Украине

Несогласие ФРГ с предлагаемой реформой фонда военной помощи ЕС для Киева может замедлить процесс поставки вооружений на Украину, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных чиновников Евросоюза.

"Несогласие Германии с предложенными изменениями в работе фонда военной поддержки ЕС грозит задержкой с поставками вооружений Украине", - информирует издание.

FT отмечает, что Европейский фонд мира (EPF), из которого выделяют помощь Киеву, нуждается в дополнительном финансировании, чтобы можно было частично возместить траты ЕС при поставках вооружений Киеву. Объем EPF, который не является частью бюджета ЕС, составлял 12 млрд евро, фонд формируют за счет вкладов государств союза, которые рассчитывают в зависимости от размера национальных экономик. Размер фонда теперь сократился: 5,6 млрд евро ушли странам ЕС в рамках возмещения поставок оружия Украине.

Однако Германия и ряд других стран выступают за отказ от такого процесса компенсаций. Предложение вложить средства в размере 5 млрд евро в EPF пока не могут реализовать, поскольку государствам ЕС не удается прийти к консенсусу в отношении того, как реформировать фонд, чтобы он лучше соответствовал потребностям Украины и помогал европейской оружейной промышленности удовлетворить их.

"Эти страны не хотят говорить "да" или "нет" в вопросе денег, не будучи уверенными, что условия приемлемы", - заявил FT высокопоставленный чиновник ЕС, указывая, в частности, на позицию Германии.

Газета напоминает, что на фоне финансовых проблем Берлин требует, чтобы стоимость оружия, которое Германия поставляет Киеву, покрывалось из доли ФРГ в фонде. Однако менее крупные страны утверждают, что это резко сократит размер фонда. По словам источников, на саммите ЕС 1 февраля канцлер Германии Олаф Шольц настоял на том, чтобы при реформе EPF учли инициативы, выдвинутые отдельными членами ЕС. Шольц уточнил, что немецкое предложение "принимает во внимание вклад конкретных государств в отношении Украины".

Согласно распространенному перед саммитом документу, с которым ознакомилось FT, реформа EPF направлена на достижение "более структурированного, эффективного и прагматичного" способа финансирования поставок вооружений для Украины. По словам одного источника, большинство стран хотят сохранения нынешней модели минимум на 2024 год. Но такие страны с развитой оборонной промышленностью как ФРГ и Франция хотят скорейшего перехода от модели с компенсацией затрат к модели с финансированием военных контрактов.

При этом страны, вносившие крупные взносы в фонд, утверждают, что меньшие страны, такие как государства Балтии, получили от EPF крупные компенсации за отправку в Украину устаревшего оружия производства СССР и использовали эти деньги для модернизации собственных арсеналов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель до саммита заявлял, что призовет лидеров достичь соглашения по EPF как можно скорее, "потому что времени больше нет".

Он также говорил, что, по последней информации от государств-членов ЕС, они смогли с марта 2023 года поставить Украине 330 тыс. снарядов из своих резервов - треть от обещанного на год 1 млрд.

Одновременно с тем в ЕС идет обсуждение создание фонда военной помощи Украине в размере 5 млрд евро. Он должен трансформировать Европейский фонд мира: теперь упор сделают не на использовании имеющихся арсеналов, а на приобретении нового оружия за счет совместных контрактов.