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Дальнее зарубежье 31.01.2024 20:48

Шольц обещает добиваться достаточной европейской поддержки Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду заявил, что Германия приложит максимум усилий с целью обеспечить должный уровень поддержки странами Европы Украины.

"Мы сделаем все, чтобы гарантировать: совместный вклад Европы будет столь огромным, что Украина сможет на него положиться", - приводят западные СМИ его слова из выступления перед бундестагом.

Журнал "Фокус" отмечает, что если США сократят поддержку Украины, то ФРГ займет первое место по объемам помощи Киеву. Однако в среду Шольц заявил о недопустимости такой ситуации.

"Помощь не должна зависеть только от Германии. (...) Мы хотим, чтобы больше стран действовали активнее", - подчеркнул канцлер.

В октябре прошлого года президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год. Однако утвердить это финансирование пока не удалось. Ранее в январе представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон в настоящее время не работает над новыми пакетами военной помощи Украине.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Европы быть готовыми в полной мере поддержать Украину в случае, если США сократят помощь Киеву или прекратят ее.

В ЕС идет обсуждение создание фонда военной помощи Украине в размере 5 млрд евро. Он должен трансформировать Европейский фонд мира: теперь упор сделают не на использовании имеющихся арсеналов, а на приобретении нового оружия за счет совместных контрактов. Тему фонда должны обсуждать лидеры ЕС на саммите 1 февраля.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЕС, УКРАИНА, ПОДДЕРЖКА


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