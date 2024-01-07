Премьер Баварии призвал власти ФРГ поставить Украине ракеты Taurus

Премьер-министр Баварии и глава местной партии Христианско-социальный союз Маркус Зедар призвал власти страны поставить Украине крылатые ракеты Taurus для защиты от беспилотников и ракетных атак.

По его словам, поставки ракет - серьезный шаг для достижения победы Украины.

"Германия и Евросоюз могут столкнуться с реальной угрозой безопасности, если Россия победит. Министр обороны Борис Писториус на правильном пути, но решения принимаются слишком медленно. Требуется ускориться",- сказал Зедар агентству DPA.

Taurus - ракета дальностью действия до 500 км, запускаемая с истребителей. Ракеты этого типа считаются крайне эффективными для поражения защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.