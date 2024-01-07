Премьер Баварии призвал власти ФРГ поставить Украине ракеты Taurus

Премьер-министр Баварии и глава местной партии Христианско-социальный союз Маркус Зедар призвал власти страны поставить Украине крылатые ракеты Taurus для защиты от беспилотников и ракетных атак.
По его словам, поставки ракет - серьезный шаг для достижения победы Украины.
"Германия и Евросоюз могут столкнуться с реальной угрозой безопасности, если Россия победит. Министр обороны Борис Писториус на правильном пути, но решения принимаются слишком медленно. Требуется ускориться",- сказал Зедар агентству DPA.
Taurus - ракета дальностью действия до 500 км, запускаемая с истребителей. Ракеты этого типа считаются крайне эффективными для поражения защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.
Перу рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в энергетике - посол в Баку
Алиев обсудил с послом Люксембурга сотрудничество в банковской, финансовой и транспортной сферах
Алиев считает необходимым определить новые направления сотрудничества с Японией
Страховщики в Азербайджане за 9 мес. увеличили число заключенных договоров почти на 30%
Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в 2027г увеличится до $5,3 млрд
Махмудзаде, Мамедов и Меликова назначены гендиректорами ЦБ Азербайджана
Продажи билетов на концерты мировых звезд подскочили на 46% в 2023 г., до $9,17 млрд
ИТОГИ ГОДА: Продажи предметов искусства на аукционах в 2023г упали на четверть, до $5,7 млрд
Бакинский филиал Сеченовского университета потратит около 1,5 млн манатов на закупку симуляционного оборудования и расходных материалов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Завершились тренинги, проводимые японской компанией в Бакинской высшей школе нефти
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы