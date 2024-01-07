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Дальнее зарубежье 07.01.2024 23:02

Премьер Баварии призвал власти ФРГ поставить Украине ракеты Taurus

Премьер-министр Баварии и глава местной партии Христианско-социальный союз Маркус Зедар призвал власти страны поставить Украине крылатые ракеты Taurus для защиты от беспилотников и ракетных атак.

По его словам, поставки ракет - серьезный шаг для достижения победы Украины.

"Германия и Евросоюз могут столкнуться с реальной угрозой безопасности, если Россия победит. Министр обороны Борис Писториус на правильном пути, но решения принимаются слишком медленно. Требуется ускориться",- сказал Зедар агентству DPA.

Taurus - ракета дальностью действия до 500 км, запускаемая с истребителей. Ракеты этого типа считаются крайне эффективными для поражения защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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