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Дальнее зарубежье 04.01.2024 23:35

Германия передала Украине систему ПВО Skynex в рамках нового пакета военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошел новый зенитный артиллерийский комплекс Skynex и боеприпасы к нему, сообщает пресс-служба правительства Германии.

Кроме того, были переданы боеприпасы для систем Patriot и IRIS-T SLM, а также для танков Leorard 2A6.

В пакет помощи также вошли 10 БМП Marder, 2 РЛС TRML-4D, 9080 боеприпасов калибра 155 мм, 2 танка для разминирования WISENT, 1 танк-мостоукладчик Biber, 3350 боевых касок, 30 систем обнаружения дронов, 10 наземных обзорных РЛС GO1, 10 грузовиков Zetros, 3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп, 34 других транспортных средства, 305 штурмовых винтовок МК 556, 750 тыс. патронов и 1152 зимних маскировочных сеток.

В будущем планируется передать также 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM, ещё 1 систему ПВО Skynex с боеприпасами к ней, 20 систем обнаружения беспилотников, 26 850 боевых шлемов, 41 грузовик Mercedes, 4 695 штурмовых винтовок MK 556, 450 тыс. боеприпасов для огнестрельного оружия и 8 000 противотанковых мин.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ВОЕННАЯ


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