Немецкая Quantum-Systems дарит Украине 100 дронов Trinity разных модификаций

Немецкая компания-производитель беспилотных летательных аппаратов Quantum-Systems начала поставку Украине 100 дронов Trinity различных моделей, сообщается на сайте германской помощи Украине Germany Aid Ukraine в воскресенье.

"О поставке дронов было объявлено в сентябре 2023 года во время встречи генерального директора Quantum-Systems Флориана Зайбеля и майора Киева Виталия Кличко на саммите Института Штерна Стюарта. Компания, которая особенно активно участвует в оборонной кампании Украины, фактически дарит эти дроны. Quantum-Systems также поставляет в Украину сотни БПЛА Vector по поручению правительства Германии", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, украинские операторы завершили обучение на операторов "Тринити" и на тренеров операторов, и теперь не будут зависеть от зарубежного обучения, а первая поставка беспилотников состоится в январе. Как и где будут развернуты 100 дронов "Тринити", будет принимать решение городская администрация Киева.

В сообщении приводятся характеристики картографической модификации дрона Trimity Pro, и отмечается, что они подходят для оценки военных разрушений. Кроме этого, модель Trinity Tactical можно использовать, например, для обеспечения спецназа, действующего на территории противника или в изолированных районах, передавая изображения в реальном времени.