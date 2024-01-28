Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.0191 GBR   2.1595 TRY   0.0561

Цена на нефть

26.01 $/bbl +/- WTI 78.01 +0.65 Brent 83.55 +1.12

Дальнее зарубежье 28.01.2024 22:59

Немецкая Quantum-Systems дарит Украине 100 дронов Trinity разных модификаций

Немецкая компания-производитель беспилотных летательных аппаратов Quantum-Systems начала поставку Украине 100 дронов Trinity различных моделей, сообщается на сайте германской помощи Украине Germany Aid Ukraine в воскресенье.

"О поставке дронов было объявлено в сентябре 2023 года во время встречи генерального директора Quantum-Systems Флориана Зайбеля и майора Киева Виталия Кличко на саммите Института Штерна Стюарта. Компания, которая особенно активно участвует в оборонной кампании Украины, фактически дарит эти дроны. Quantum-Systems также поставляет в Украину сотни БПЛА Vector по поручению правительства Германии", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, украинские операторы завершили обучение на операторов "Тринити" и на тренеров операторов, и теперь не будут зависеть от зарубежного обучения, а первая поставка беспилотников состоится в январе. Как и где будут развернуты 100 дронов "Тринити", будет принимать решение городская администрация Киева.

В сообщении приводятся характеристики картографической модификации дрона Trimity Pro, и отмечается, что они подходят для оценки военных разрушений. Кроме этого, модель Trinity Tactical можно использовать, например, для обеспечения спецназа, действующего на территории противника или в изолированных районах, передавая изображения в реальном времени.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ДРОНЫ


Похожие новости


Писториус озвучил планы поставок Украине вертолетов Sea King Сунак и Шольц обсудили вопросы дальнейших поставок оружия Украине Премьер Баварии призвал власти ФРГ поставить Украине ракеты Taurus Германия передала Украине систему ПВО Skynex в рамках нового пакета военной помощи В Берлине и в Амстердаме считают необходимым продолжать поддержку Украины Германия объявила о новом пакете помощи Украине Германия предоставит Украине еще 50 млн евро гранта на рефинансирование кредитов малому бизнесу Министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев Шольц обещает, что конфликт между Израилем и ХАМАС не лишит Украину поддержки Берлина Германия поставит Украине партию надводных дронов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az