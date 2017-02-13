Участники акции у мэрии Тбилиси требуют освобождения задержанных сторонников партии Саакашвили

МВД Грузии подтверждает задержание в понедельник 13 участников акции протеста у здания тбилисской мэрии, организованной оппозиционной партией "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили.

По информации МВД, задержанные участники акции обвиняются в мелком хулиганстве и неподчинении полиции.

Несколько десятков участников акции у тбилисской мэрии в эти часы собрались у здания МВД в Тбилиси, требуя освобождения задержанных.

Активисты партии М.Саакашвили проанонсировали начало с этой недели уличных акций протеста против действующих властей Грузии.