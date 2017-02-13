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Регион 13.02.2017 17:05

Участники акции у мэрии Тбилиси требуют освобождения задержанных сторонников партии Саакашвили

МВД Грузии подтверждает задержание в понедельник 13 участников акции протеста у здания тбилисской мэрии, организованной оппозиционной партией "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили.

По информации МВД, задержанные участники акции обвиняются в мелком хулиганстве и неподчинении полиции.

Несколько десятков участников акции у тбилисской мэрии в эти часы собрались у здания МВД в Тбилиси, требуя освобождения задержанных.

Активисты партии М.Саакашвили проанонсировали начало с этой недели уличных акций протеста против действующих властей Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, СТОРОННИКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]