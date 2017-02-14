В Азербайджане в 2016 году муниципалитетам возвращено около 8,4 тыс. га незаконно проданных земель – замглавы Минюста

Около 8,4 тыс. га незаконно проданных земельных участков возвращены муниципалитетам в 2016 году, заявил заместитель министра юстиции Азербайджана Вилаят Захиров.

«В 2016 году муниципалитетам были возвращены 8,359 тыс. га незаконно проданных земельных участков», - сказал В.Захиров во вторник в парламенте при обсуждении годового отчета о деятельности муниципалитетов.

По его словам, в Центр по работе с муниципалитетами в прошлом году поступило 2,32 тыс. обращений, половина из которых касаются земельных споров.

«В частности, 538 обращений связаны с выделением земельных участков, 145 – с регистрацией, 557 – решением спорных земельных вопросов», - отметил В.Захиров.

В целом, в минувшем году были решены 126 обращений.

«27 обращений рассмотрены в административном порядке. Материалы по 58 фактам были направлены на рассмотрение правоохранительных органов. Возбуждено 12 уголовных дел, по которым приняты соответствующие судебные решения», - сказал замминистра.

Р.Бабаев