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Внутренняя политика 14.02.2017 13:28

В Азербайджане в 2016 году муниципалитетам возвращено около 8,4 тыс. га незаконно проданных земель – замглавы Минюста

Около 8,4 тыс. га незаконно проданных земельных участков возвращены муниципалитетам в 2016 году, заявил заместитель министра юстиции Азербайджана Вилаят Захиров.

«В 2016 году муниципалитетам были возвращены 8,359 тыс. га незаконно проданных земельных участков», - сказал В.Захиров во вторник в парламенте при обсуждении годового отчета о деятельности муниципалитетов.

По его словам, в Центр по работе с муниципалитетами в прошлом году поступило 2,32 тыс. обращений, половина из которых касаются земельных споров.

«В частности, 538 обращений связаны с выделением земельных участков, 145 – с регистрацией, 557 – решением спорных земельных вопросов», - отметил В.Захиров.

В целом, в минувшем году были решены 126 обращений.

«27 обращений рассмотрены в административном порядке. Материалы по 58 фактам были направлены на рассмотрение правоохранительных органов. Возбуждено 12 уголовных дел, по которым приняты соответствующие судебные решения», - сказал замминистра.

Р.Бабаев

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Тэги: МУНИЦИПАЛИТЕТЫ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОТЧЕТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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