В Азербайджане в 2016 году муниципалитетам возвращено около 8,4 тыс. га незаконно проданных земель – замглавы Минюста

Около 8,4 тыс. га незаконно проданных земельных участков возвращены муниципалитетам в 2016 году, заявил заместитель министра юстиции Азербайджана Вилаят Захиров.
«В 2016 году муниципалитетам были возвращены 8,359 тыс. га незаконно проданных земельных участков», - сказал В.Захиров во вторник в парламенте при обсуждении годового отчета о деятельности муниципалитетов.
По его словам, в Центр по работе с муниципалитетами в прошлом году поступило 2,32 тыс. обращений, половина из которых касаются земельных споров.
«В частности, 538 обращений связаны с выделением земельных участков, 145 – с регистрацией, 557 – решением спорных земельных вопросов», - отметил В.Захиров.
В целом, в минувшем году были решены 126 обращений.
«27 обращений рассмотрены в административном порядке. Материалы по 58 фактам были направлены на рассмотрение правоохранительных органов. Возбуждено 12 уголовных дел, по которым приняты соответствующие судебные решения», - сказал замминистра.
Р.Бабаев
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