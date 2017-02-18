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Дальнее зарубежье 18.02.2017 15:52

Урегулирование сирийского кризиса вряд ли возможно в краткосрочной перспективе - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не думает, что урегулирование сирийского конфликта возможно в краткосрочной перспективе.

"Я не уверен относительно краткосрочности разрешения кризиса в Сирии", - заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мир (в Сирии - ИФ) возможен только тогда, когда все стороны поймут, что ни одна из них не может победить", - добавил А.Гуттериш.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az