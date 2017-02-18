Урегулирование сирийского кризиса вряд ли возможно в краткосрочной перспективе - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не думает, что урегулирование сирийского конфликта возможно в краткосрочной перспективе.
"Я не уверен относительно краткосрочности разрешения кризиса в Сирии", - заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мир (в Сирии - ИФ) возможен только тогда, когда все стороны поймут, что ни одна из них не может победить", - добавил А.Гуттериш.
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