Глава МИД Франции выступает за диверсификацию поставок энергоносителей в Европу, но готов выслушать другие точки зрения

Европе необходимо диверсифицировать поставки нефти и газа, чтобы никто не мог использовать энергоресурсы для того чтобы ей угрожать, заявил в субботу глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

"Я считаю, что гарантировать для Европы надежные поставки нефти, газа, и при этом - чтобы не опасаться возможных угроз (со стороны поставщиков - ИФ) - это не торговый, а стратегический вопрос", - сказал он на конференции по безопасности в Мюнхене.

"Но нужно, чтобы все мы (в ЕС - ИФ) были согласны с тем, что это должно быть нашей целью. Если кто-то придерживается другой точки зрения, то нам нужно обсудить данный вопрос", - добавил французский министр.