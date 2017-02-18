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Дальнее зарубежье 18.02.2017 16:50

Глава МИД Франции выступает за диверсификацию поставок энергоносителей в Европу, но готов выслушать другие точки зрения

Европе необходимо диверсифицировать поставки нефти и газа, чтобы никто не мог использовать энергоресурсы для того чтобы ей угрожать, заявил в субботу глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

"Я считаю, что гарантировать для Европы надежные поставки нефти, газа, и при этом - чтобы не опасаться возможных угроз (со стороны поставщиков - ИФ) - это не торговый, а стратегический вопрос", - сказал он на конференции по безопасности в Мюнхене.

"Но нужно, чтобы все мы (в ЕС - ИФ) были согласны с тем, что это должно быть нашей целью. Если кто-то придерживается другой точки зрения, то нам нужно обсудить данный вопрос", - добавил французский министр.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az