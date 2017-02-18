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СНГ 18.02.2017 17:15

В парламенте Украины заявили о готовности защитить независимость страны с помощью дипломатии и армии

Ключевым вопросом для Европы и США остаются шаги по отношению к России, а Украина будет политико-дипломатическим путем защищать свой суверенитет и независимость, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Знаем ли мы, что делать с Россией? Мы будем защищать нашу независимость и суверенитет всеми доступными способами, в первую очередь, политико-дипломатическими, конечно, но наша армия готова дать отпор. Сейчас - февраль 2017, а не 2014, наша армия и наша страна изменились. Знает ли ЕС, США, мир, что делать с РФ? Это ключевой вопрос", - написала она на странице в Фейсбуке в субботу, комментируя Мюнхенскую конференцию по безопасности.

И.Геращенко отметила, что в ключевых месседжах президента Украины Петра Порошенко, прозвучавших на конференции, - не только ситуация в Украине, но в первую очередь Россия как основной фактор опасности и дестабилизации, агрессии и нарушения международного права на европейском континенте.

Она заверила, что Киев не позволит "никому забыть и замолчать". Иначе, по ее словам, "судьбу Крыма и Донбасса повторят другие страны-соседи, у РФ аппетиты большие".

По мнению И.Геращенко, лидеры, собравшиеся на Мюнхенской конференции, осознают риски, которые несет гибридная война для единства ЕС и безопасности на континенте. "Тем не менее, некоторые надеются, что пронесет, и нужно умиротворять агрессора круассаном, штруделем, пиццей и т.д., а не санкциями", - заявила первый вице-спикер Верховной Рады.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, РОССИЯ, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az