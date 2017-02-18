В парламенте Украины заявили о готовности защитить независимость страны с помощью дипломатии и армии

Ключевым вопросом для Европы и США остаются шаги по отношению к России, а Украина будет политико-дипломатическим путем защищать свой суверенитет и независимость, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Знаем ли мы, что делать с Россией? Мы будем защищать нашу независимость и суверенитет всеми доступными способами, в первую очередь, политико-дипломатическими, конечно, но наша армия готова дать отпор. Сейчас - февраль 2017, а не 2014, наша армия и наша страна изменились. Знает ли ЕС, США, мир, что делать с РФ? Это ключевой вопрос", - написала она на странице в Фейсбуке в субботу, комментируя Мюнхенскую конференцию по безопасности.
И.Геращенко отметила, что в ключевых месседжах президента Украины Петра Порошенко, прозвучавших на конференции, - не только ситуация в Украине, но в первую очередь Россия как основной фактор опасности и дестабилизации, агрессии и нарушения международного права на европейском континенте.
Она заверила, что Киев не позволит "никому забыть и замолчать". Иначе, по ее словам, "судьбу Крыма и Донбасса повторят другие страны-соседи, у РФ аппетиты большие".
По мнению И.Геращенко, лидеры, собравшиеся на Мюнхенской конференции, осознают риски, которые несет гибридная война для единства ЕС и безопасности на континенте. "Тем не менее, некоторые надеются, что пронесет, и нужно умиротворять агрессора круассаном, штруделем, пиццей и т.д., а не санкциями", - заявила первый вице-спикер Верховной Рады.
Великобритания заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном- британский госминистр
Азербайджан обеспокоен противоречащей мандату ОБСЕ деятельностью Ереванского офиса организации, заявляют в Баку
Референдум по статусу Карабаха возможен только после освобождения районов вокруг него – Алиев
Министр экономического развития Италии совершит визит в Азербайджан на следующей неделе
Азербайджан и Kaspersky Lab намерены углубить сотрудничество в сфере кибербезопасности
Алиев: Азербайджан надежный поставщик нефти и газа на мировые рынки
Пограничники Азербайджана обнаружили в Каспийском море в миле от Баку тело мужчины 45-50 лет
В Азербайджане в 2016 году совершено более 13,5 тыс. экономических преступлений - Госкомстат
В Баку презентована книга академика Самедзаде: «Нефть Баку, ключ к победе. Славное прошлое, яркое будущее. 1941-1945»
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллинну в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Русисты из Баку приняли участие в вебинаре по русскому языку
В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова. Фоторепортаж
В Баку прошел лекторий о творчестве русского художника Григория Гагарина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Россия и Грузия могут открыть транспортные коридоры в Армению через Абхазию и Южную Осетию
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии