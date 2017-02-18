В парламенте Украины заявили о готовности защитить независимость страны с помощью дипломатии и армии

Ключевым вопросом для Европы и США остаются шаги по отношению к России, а Украина будет политико-дипломатическим путем защищать свой суверенитет и независимость, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Знаем ли мы, что делать с Россией? Мы будем защищать нашу независимость и суверенитет всеми доступными способами, в первую очередь, политико-дипломатическими, конечно, но наша армия готова дать отпор. Сейчас - февраль 2017, а не 2014, наша армия и наша страна изменились. Знает ли ЕС, США, мир, что делать с РФ? Это ключевой вопрос", - написала она на странице в Фейсбуке в субботу, комментируя Мюнхенскую конференцию по безопасности.

И.Геращенко отметила, что в ключевых месседжах президента Украины Петра Порошенко, прозвучавших на конференции, - не только ситуация в Украине, но в первую очередь Россия как основной фактор опасности и дестабилизации, агрессии и нарушения международного права на европейском континенте.

Она заверила, что Киев не позволит "никому забыть и замолчать". Иначе, по ее словам, "судьбу Крыма и Донбасса повторят другие страны-соседи, у РФ аппетиты большие".

По мнению И.Геращенко, лидеры, собравшиеся на Мюнхенской конференции, осознают риски, которые несет гибридная война для единства ЕС и безопасности на континенте. "Тем не менее, некоторые надеются, что пронесет, и нужно умиротворять агрессора круассаном, штруделем, пиццей и т.д., а не санкциями", - заявила первый вице-спикер Верховной Рады.