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20.02.2017 15:54

В Баку празднуют Масленицу. Фоторепортаж

17 февраля с.г., при информационной поддержке Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ), в Образовательном комплексе «Модерн» города Баку (директор Мина Алиева) состоялось празднование Масленицы. Оно прошло в виде театрализованного представления, в котором приняли участие как школьники, так и педагоги. В программу праздника были включены: музыкальный фестиваль и сцены народных гуляний, веселые игры и исполнение задорных частушек и танцев.

А 19 февраля с.г. аналогичный праздник прошел в Азербайджанском национальном музее искусств (директор Чингиз Фарзалиев). Он был проведен совместно с РИКЦ в рамках программы «Музеи – мосты между культурами». Не обошлось без традиционных масленичных блинов со вкусным азербайджанским вареньем.

Для детей – участников праздника педагоги школы искусств № 5 города Баку скульпторы Мамед Агаев и член Союза художников Азербайджана Рауф Агаев провели мастер-класс по художественной лепке.

На праздниках русскую культуру представлял народный коллектив «Играй, гармонь!» (руководитель Зарифа Алиева).

Фотографии:



1. В Баку празднуют Масленицу

2. Выступает директор Образовательного комплекса «Модерн» города Баку М.Алиева

3. В Образовательном комплексе «Модерн» города Баку сожгли чучело Зимы

4. Педагог школы искусств № 5 города Баку, член Союза художников Азербайджана Р.Агаев проводит мастер-класс по художественной лепке (фото ИА «Москва – Баку»)

5. Руководитель фольклорного коллектива «Играй, гармонь!» З.Алиева (фото ИА «Москва – Баку»)

6 - 9. Празднование Масленицы в Образовательном комплексе «Модерн» города Баку

10. Выступает ансамбль русской народной песни «Играй, гармонь!»

11. Вела праздничное мероприятие в Азербайджанском национальном музее искусств Г.Мамедова (фото ИА «Москва – Баку»)

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az