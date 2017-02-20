Мировое сообщество должно призвать руководство Армении с уважением относиться к нормам международного права и отказаться от проводимой в отношении Азербайджана политики оккупации и агрессии, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» депутат Милли Меджлиса, член азербайджанской делегации в ПАСЕ Севиндж Фаталиева.

«Ни о каком так называемом «референдуме», ни о какой политической деятельности на оккупированных Арменией азербайджанских территориях не может быть и речи. И сегодня, когда преступное армянское руководство проводит т.н. «референдум», мировое сообщество должно призвать Ереван к уважению международного права», - подчеркнула парламентарий, комментируя к проводимому самопровозглашенным режимом Нагорно-Карабахского региона Азербайджана «конституционному референдуму».

По ее словам, «референдум» в Нагорном Карабахе является грубым нарушением норм международного права.

«Проведение т.н. «референдума» говорит о неуважении армянской стороны к международным законам и еще раз демонстрирует. Ни одна страна в мире не признала независимость Нагорного Карабаха, в том числе и сама Армения. И сегодня во всем мире знают, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану и долгие годы находится под оккупацией», - отметила С.Фаталиева.

Парламентарий подчеркнула, что различные международные организации приняли решения и резолюции, осуждающие оккупацию Арменией территории Азербайджана.

«Все знают, сколько крови невинных азербайджанцев пролито армянами на этой земле. Знают, какие бесчинства творились в период оккупации. И сейчас криминальные круги, которые находятся у власти в Армении, продолжают эту политику. И когда международные организации периодически принимают резолюции по этому поводу, то они вновь и вновь отмечают факт оккупации Ереваном азербайджанских земель», - сказала С.Фаталиева.

«Т.н. «референдум» в Нагорном Карабахе не будет иметь никакой юридической силы. У проводящих его сепаратистов наблюдается помутнение разума», - заявил, в свою очередь, агентству «Интерфакс-Азербайджан» председатель Социал-Демократической партии Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде.

По его словам, самопровозглашенный режим Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, таким образом, пытается напомнить всему остальному миру о своем существовании.

«Они хотят продемонстрировать свое существование всем, точнее, своим зарубежным спонсорам, которым они давно уже порядочно надоели. Диаспора уже не поддерживает их, устав от того, что это как бездонная бочка - все разворовывается и уходит в карманы некоторых чиновников», - сказал А.Ализаде.

Р.Бабаев