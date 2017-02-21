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Транспорт и связь 21.02.2017 14:38

Грузоперевозки в Азербайджане в январе выросли на 4,3%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе 2017 года составил 16 млн 697,2 тыс. тонн, что на 4,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомитете по статистике.

По данным статистики, в январе 2017 года объем ненефтяных грузоперевозок увеличился на 5,1% - до 12,1 млн тонн.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 77,1%, на долю госсектора – 22,9%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года увеличился на 0,8%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 1 млн 290 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 20,7% выше показателя января 2016 года.

Морским транспортом республики в январе 2017 года перевезено 641,1 тыс. тонн различных грузов (рост на 51,3%), автомобильным транспортом - 9 млн 533,8 тыс. тонн (рост на 2,3%), воздушным – 13,8 тыс. тонн (рост на 22,1%).

По внутренним нефтепроводам в отчетный период транспортировано 3 млн 543 тыс. тонн нефти (спад на 3,4%). При этом 2 млн 838,8 тыс. тонн или 80,1% всего объема прокачки пришлось на нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В январе 2017 года по нефтепроводу БТД транспортировано 426,5 тыс. тонн транзитной нефти.

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

А.Ахундов

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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az