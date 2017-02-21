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СНГ 21.02.2017 17:55

Президент Молдавии заявляет, что не смог достичь с премьером и спикером консенсуса по основным политическим вопросам

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что озвучил в ходе встречи с премьером Павлом Филипом и председателем парламента Андрианом Канду свою точку зрения по четырем принципиальным вопросам, отметив, что позиции по ним у сторон "прямо противоположны".

Среди четырех проблем, названных президентом: сотрудничество с Европейским Союзом и Евразийским союзом; инициатива об изменении Конституции и наделения президента полномочиями распустить парламент; открытие Бюро по связям НАТО в Кишиневе; аннулирование закона о переводе в государственный долг украденного из банковской системы миллиарда долларов.

"Я высказал свое мнение о том, что у меня есть большие возражения в отношении соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Из-за того, что Молдова потеряла в результате подписания этого документа, сейчас в стране самый низкий за последние 20 лет уровень доверия к ЕС", - сказал И.Додон на брифинге во вторник после встречи.

Он сообщил, что намерен подписать в ходе форума в Кишиневе, который намечен на 3-4 апреля, Меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом.

"Я проинформировал об этом спикера и премьер-министра. Этот документ не противоречит другим международным соглашениям Молдавии", - отметил президент.

Говоря о вопросах внутренней политики, И.Додон сказал, что в ближайшее время внесет в парламент законодательную инициативу о том, чтобы внести поправки в Конституцию, расширить полномочия президента и наделить его правом роспуска парламента. "Я надеюсь, что парламент поддержит такую инициативу. Если же нет, то мы оставляем за собой право инициировать референдум по этому вопросу", - сказал президент.

"Есть два варианта конституционной реформы: наделение президента правом роспуска парламента, в соответствии с желаниями избирателей. Но есть и более радикальный вариант - о переходе к президентской форме правления", - сказал И.Додон.

Он также не исключил возможности проведения референдума по другому вопросу - об отмене закона, предусматривающего возврат украденного из банков миллиарда долларов путем перевода этой суммы в государственный долг страны.

"Это принципиальный вопрос. Я буду настаивать на том, чтобы "кража миллиарда" не была переложена на плечи граждан. Я надеюсь, что парламент рассмотрит внесенную президентом законодательную инициативу по этому поводу. Если же нет, то обратимся к народу, проведем референдум", - сказал президент.

Четвертым "принципиальным вопросом", по которому не удалось найти взаимопонимание с председателем парламента и премьер-министром, глава государства назвал открытие Бюро по связям НАТО в Кишиневе.

"Это моя твердая позиция - нам не нужно Бюро НАТО. Если оно будет открыто, я буду добиваться его закрытия. Молдова - нейтральное государство, и никакие покушения на нейтралитет недопустимы. Открытие Бюро НАТО в Кишиневе - это провокация, которую мы должны пресечь", - подчеркнул И.Додон.

Это была первая встреча сторон после президентских выборов 13 ноября 2016 года.

Ранее они не встречались, так как являются политическими оппонентами и придерживаются разных взглядов на основные вопросы развития страны.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛИТИКА, СИТУАЦИЯ


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