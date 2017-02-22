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СНГ 22.02.2017 19:20

В Бишкеке в ходе визита президента РФ в Киргизию рассчитывают обсудить двустороннее взаимодействие в ЕАЭС

Вопросы развития двусторонних киргизско-российских отношений, реализация совместных проектов и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза будут обсуждаться в Бишкеке в ходе намеченного на 28 февраля официального визита в Киргизию президента России Владимира Путина, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе президента Киргизии.

"В рамках визита состоятся переговоры президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и президента России Владимира Путина, в ходе которого будет обсужден весь спектр двусторонних киргизско-российских отношений, ход реализации совместных проектов, а также перспективы дальнейшего взаимодействия сотрудничества", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Предыдущий визит В.Путина в Киргизию состоялся в сентябре 2012 года. Также президент России посещал Бишкек в рамках участия в международных мероприятиях.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, ПУТИН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]