В Бишкеке в ходе визита президента РФ в Киргизию рассчитывают обсудить двустороннее взаимодействие в ЕАЭС

Вопросы развития двусторонних киргизско-российских отношений, реализация совместных проектов и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза будут обсуждаться в Бишкеке в ходе намеченного на 28 февраля официального визита в Киргизию президента России Владимира Путина, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе президента Киргизии.

"В рамках визита состоятся переговоры президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и президента России Владимира Путина, в ходе которого будет обсужден весь спектр двусторонних киргизско-российских отношений, ход реализации совместных проектов, а также перспективы дальнейшего взаимодействия сотрудничества", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Предыдущий визит В.Путина в Киргизию состоялся в сентябре 2012 года. Также президент России посещал Бишкек в рамках участия в международных мероприятиях.