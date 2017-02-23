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Карабахский конфликт 23.02.2017 10:04

Австрия поддержит усилия по достижению прогресса в карабахском урегулировании – Курц

Австрия в качестве председателя ОБСЕ поддерживает усилия по урегулированию всех конфликтов в регионе, включая нагорно-карабахский, заявил министр иностранных дел Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц, сообщается на сайте ООН.

«ОБСЕ прилагает усилия для разрешения других конфликтных ситуаций в регионе, в частности, урегулирования приднестровского конфликта, конфликтов в Грузии и в Нагорном Карабахе», - подчеркнул С.Курц на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что Австрия приняла на себя председательство в достаточно тяжелый период.

«Куда не посмотришь, везде наблюдаешь тяжелые угрозы миру и безопасности. Австрия поддержит все усилия в направлении достижения подвижек в приднестровском конфликте и конфликтах в Грузии и Нагорном Карабахе», - сказал действующий председатель ОБСЕ.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ОБСЕ, АВСТРИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]