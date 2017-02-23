Австрия поддержит усилия по достижению прогресса в карабахском урегулировании – Курц

Австрия в качестве председателя ОБСЕ поддерживает усилия по урегулированию всех конфликтов в регионе, включая нагорно-карабахский, заявил министр иностранных дел Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц, сообщается на сайте ООН.

«ОБСЕ прилагает усилия для разрешения других конфликтных ситуаций в регионе, в частности, урегулирования приднестровского конфликта, конфликтов в Грузии и в Нагорном Карабахе», - подчеркнул С.Курц на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что Австрия приняла на себя председательство в достаточно тяжелый период.

«Куда не посмотришь, везде наблюдаешь тяжелые угрозы миру и безопасности. Австрия поддержит все усилия в направлении достижения подвижек в приднестровском конфликте и конфликтах в Грузии и Нагорном Карабахе», - сказал действующий председатель ОБСЕ.

Р.Бабаев