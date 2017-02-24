Президент Киргизии поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате крушения Боинга под Бишкеком

Президент Киргизии Алмазбек на встрече с первым вице-премьером республики Мухамметкалыем Абулгазиевым заявил о необходимости обеспечения должной защиты со стороны государства семей погибших и пострадавший при крушении грузового "Боинга-747", рухнувшего 16 января на дачный поселок рядом с аэропортом "Манас".

Как сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, на состоявшейся встрече М.Абулгазиев проинформировал президента об оказании со стороны правительства помощи семьям погибших и пострадавшим в результате крушения грузового самолета "Боинг-747" на участке Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области.

"В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по устранению последствий трагедии и ходе реализации восстановительных мероприятий, была представлена информация об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в обеспечении их временным жильем, необходимой медицинской помощью и лекарствами, оказании социальной поддержки детям, в том числе в вопросах организации учебы", - сообщил собеседник агентства.

Первый вице-премьер также доложил президенту о проводимой работе по оказанию правовой помощи семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы и защите их интересов в вопросах получения материальной помощи и компенсационных выплат.

"В свою очередь президент А. Атамбаев подчеркнул необходимость дальнейшего принятия действенных мер по оказанию помощи всем гражданам, которых коснулась эта трагедия. По словам Президента, никто не должен остаться без должного внимания и защиты со стороны государства", - подчеркнул собеседник агентства.

16 января "Боинг 747-412" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа самолета - граждан Турции.

Предварительный ущерб от авиакатастрофы оценивается в 195 млн. сомов (около $ 2.8 млн). Ожидается, что 25 февраля на сороковой день после крушения самолета в поселке Дача СУ пройдут поминальные мероприятия с участием представителей киргизского правительства.