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Дальнее зарубежье 24.02.2017 12:05

Власти КНР призывают операторов увеличить скорость доступа к интернету и снизить тарифы

Интернет-операторы должны принять дополнительные меры для увеличения скорости доступа в сеть и снижения тарифов на свои услуги, говорилось на заседании Госсовета КНР, которое провел на этой неделе глава правительства Ли Кэцян.

Шаги, уже предпринятые в данном направлении за последние годы, сыграли позитивную роль в выведении экономики страны на более высокий уровень, способствовали развитию предпринимательства и повышению занятости, стимулировали потребление.

Однако останавливаться на достигнутом не стоит, подчеркнули участники заседания. Стоит сделать интернет еще более удобным и полезным для тех, кто открывает свое дело и занимается инновациями, сообщает агентство "Синьхуа".

Правительство призвало компетентные ведомства и предприятия увеличить вложения в телекоммуникационную инфраструктуру и повысить качество интернет-услуг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ИНТЕРНЕТ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]