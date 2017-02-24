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Дальнее зарубежье 24.02.2017 16:20

Иракская авиация начала бомбардировки террористов ИГ на приграничной территории Сирии - премьер Ирака

ВВС Ирака приступили к авиаударам по целям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), расположенных на территории Сирии, говорится в пятницу в заявлении премьер-министр Ирака Хайдера аль-Абади.

"Мы отдали приказа командованию военно-воздушных сил ударить по позициям террористов ИГ в Хосаибе и Абу-Камале на сирийской территории", - отмечается в заявлении премьера.

Премьер отметил, что решение об авиаударах было принято в ответ на последние террористические нападения в Багададе.

Западные СМИ отмечают, что оба этих района находятся в долине реки Евфрат, вблизи границы с Ираком.

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Тэги: ИРАК, СИРИЯ, ИГ, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]