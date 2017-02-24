Иракская авиация начала бомбардировки террористов ИГ на приграничной территории Сирии - премьер Ирака

ВВС Ирака приступили к авиаударам по целям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), расположенных на территории Сирии, говорится в пятницу в заявлении премьер-министр Ирака Хайдера аль-Абади.

"Мы отдали приказа командованию военно-воздушных сил ударить по позициям террористов ИГ в Хосаибе и Абу-Камале на сирийской территории", - отмечается в заявлении премьера.

Премьер отметил, что решение об авиаударах было принято в ответ на последние террористические нападения в Багададе.

Западные СМИ отмечают, что оба этих района находятся в долине реки Евфрат, вблизи границы с Ираком.