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Внешняя политика 25.02.2017 14:25

Конкурсы по программе Международных армейских игр хотят провести у себя Китай, Казахстан и Азербайджан - Шойгу

Международные армейские игры, зародившиеся в России, расширяют географию, в этом году около десяти конкурсов пройдут на территории Китая, Казахстана и Азербайджана, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"У нас в этом году ряд стран заявились с предложениями о проведении у себя международных армейских игр, которые постепенно переходят уже в своего рода военные олимпиады. В этом году шесть конкурсов пройдут в Китае, один - в Азербайджане, и ещё несколько - в Казахстане", - сказал С.Шойгу в интервью телеканалу "Матч ТВ" на Третьих зимних Всемирных военных играх, которые идут в Сочи.

При этом он отметил, что "в прошлом году было огромное количество стран, которые прислали своих представителей, что называется, "на поглядеть".

"Семнадцать стран участвовало. В этом году, уверен, будет больше. Игры набирают обороты, становятся всё более популярными. И, самое главное, о них стали говорить разработчики и производители оружия", - подчеркнул С.Шойгу.

По его словам, очень успешно удается развивать сейчас в рамках международных армейских игр "танковый биатлон".

"В новом сезоне "Международных армейских игр" 2017 года ожидаем участия в состязаниях "Танкового биатлона" уже более 20 команд из самых разных стран. Интерес к нему ежегодно растет и уверен, будет расти дальше", - сказал С.Шойгу.

Но все-таки, отметил он, военный спорт важен своим военно-прикладным характером. "Так в рамках подготовки к "Танковому биатлону" на этапе проведения отборочных соревнований на уровне бригад, армий и округов своё мастерство оттачивают и затем проверяют в острой конкурентной борьбе все 100% танковых экипажей Вооруженных сил. Это имеет колоссальный положительный эффект для поддержания на высоком уровне боеспособности наших танковых войск", - сказал С.Шойгу.

Он отметил, что российское военное ведомство, наряду с танковым биатлоном, поддерживает и развивает около двух десятков военно-прикладных видов спорта.

"В ближайших планах - расширять присутствие спортсменов на соревнованиях по командным видам спорта, проводимых под эгидой Международного совета военного спорта. Например, в поселке Терскол, где функционирует Центр горной подготовки и выживания продолжается строительство и модернизация объектов для занятий спортом", - сказал С.Шойгу.

Министр также подчеркнул, что многоуровневая подготовка к играм и система отбора финалистов - сначала в ротном, потом батальонном, бригадном, дивизионном, армейском и окружном звенья положительно сказывается на поддержании высокой боеготовности частей и соединений.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, ИГРЫ, ШОЙГУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]