Защита Дадина может подать в суд на начальника алтайской колонии

Адвокаты оппозиционера Ильдара Дадина готовы подать в суд на начальника исправительной колонии (ИК) в Рубцовске (Алтайский край), сообщила в субботу на своей странице в одной из социальных сетей супруга активиста Анастасия Зотова.

Постановление об освобождении И.Дадина из колонии президиум Верховного суда РФ принял 22 февраля, однако активист пока не вышел на свободу.

"Выяснила, что во время видеосвязи заседания суда в комнату приходит факс с решением, на основании которого начальник ИК-5 должен был выпустить Ильдара. Будем подавать в суд на начальника колонии за незаконное удержание человека", - написала А.Зотова.

Комментариями ФСИН на этот счет "Интерфакс" не располагает.

Ранее Общественная наблюдательная комиссия Алтайского края посетила с проверкой колонию в Рубцовске, где содержится И.Дадин. Председатель алтайской ОНК Алексей Белоус выяснил, что руководство колонии могло бы выпустить оппозиционера до поступления официального документа с решением в колонию в связи с тем, что велась трансляция заседания. Однако оказалось, что сотрудники ФСИН не находились в комнате переговоров вместе с И.Дадиным на момент трансляции заседания Верховного суда, а значит не могли быть уведомлены о принятом решении. Постановление об освобождении активиста отправлено из Москвы 22 февраля, однако все еще не прибыло в ИК.

В минувшую среду президиум Верховного суда РФ постановил освободить И.Дадина. "Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию", - говорится в решении президиума, оглашённом в минувшую среду по итогам рассмотрения представления председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу И.Дадина в связи с постановлением Конституционного суда РФ.

В декабре 2015 года И.Дадин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного оспоренной статьей. Его приговорили к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.

Конституционный суд РФ 10 февраля по итогам рассмотрения жалобы активиста на статью 212.1 Уголовного кодекса (УК) РФ (неоднократное нарушение правил организации или проведения митингов, демонстраций и пикетирования) постановил, что вынесенные в отношении И.Дадина судебные акты подлежат пересмотру.

КС РФ признал оспариваемую статью не противоречащей Конституции РФ, но рекомендовал законодателю ее доработать.

И.Дадин стал первым и пока единственным осужденным по этой статье после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Максимальной санкцией за данное преступление является лишение свободы сроком на пять лет. К ответственности по статье 212.1 привлекается лицо, ранее совершившее одноименное административное правонарушение (20.2 КоАП РФ) более двух раз в течение 180 дней.