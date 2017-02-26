Молдавский президент потребовал от послов США и Румынии воздержаться от нравоучений в его адрес

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал от послов США и Румынии Джеймса Петтита и Даниела Ионицэ "не вмешиваться в деятельность" главы республики.
В воскресенье молдавское интернет издание independent опубликовало соответствующее письмо И.Додона дипломатам.
Издание также опубликовало письмо молдавскому президенту, с которым к нему обратились американский и румынский дипломаты в Кишиневе. Они выразили сожаление в связи с тем, что И.Додон в качестве Верховного главнокомандующего запретил участие группы молдавских военнослужащих в военных учениях, которые проходят с 20 февраля по 1 марта в учебном центре Смырдан уезда Галаць, на границе с Молдавией. В учениях принимают участие многонациональные силы из США, Болгарии, Македонии, Черногории, Румынии, Сербии, Словении и Украины.
Дж.Петтит и Д.Ионицэ обвинили И.Додона в "недружественном поведении" и предупредили, что из-за его жеста "молдавская армия не сможет получить должную подготовку", так как "эта подготовка на 80% основывается на участие в подобных учениях". Дипломаты обещали "не предавать огласке" свое письмо, отмечая, в то же время, что жест И.Додона "не соответствует обязательствам и усилиям, которые США и Румыния предпринимают для укрепления институциональных способностей молдавских госучреждений".
В попавшем в прессу ответном письме, которое И.Додон также обещает "не предавать огласке", он напомнил послам о том, что "Республика Молдова - независимое и суверенное государство", и что "аппарат президента не приемлет комментарии и нравоучения извне по поводу своей деятельности и принимаемых решений".
"Я прошу не учить президента, как ему поступать, в особенности в том, что касается его конституционных полномочий, а также других областей. Я не думаю, что в странах, которые вы представляете, тот или иной посол, может комментировать действия президентов, в особенности в том, что касается дислокации Вооруженных сил. Хотел бы посмотреть на реакцию Белого дома или дворца Котрочень (президентский дворец в Бухаресте - ИФ) на аналогичные комментарии, озвученные, например, послами Республики Молдова в Вашингтоне или в Бухаресте", - заявил И.Додон.
Президент Азербайджана обсудил перспективы торгового и инвестиционного сотрудничества с Катаром
Посредники призвали Баку и Ереван воздержаться от применения силы
Баку и Тегеран будут активно продвигать проект «Худаферин» и «Гыз галасы»
Баку и Тегеран заинтересованы в бизнес-форумах с участием предпринимателей из Турции и Грузии – глава Минэкономики Азербайджана
Один из банков в Азербайджане откроет филиал в Иране – министр экономики
Хоккеист магнитогорского "Металлурга" Мозякин набрал 1000-е очко в российских чемпионатах
Престарелые супруги погибли при пожаре на юге Азербайджана
WADA признало недостаточность улик против РФ в докладе Макларена
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
ООО «Азпетрол Лтд.» стало партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
«ASE EXPRESS & OCS, DSV» стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»