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СНГ 26.02.2017 19:00

Молдавский президент потребовал от послов США и Румынии воздержаться от нравоучений в его адрес

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал от послов США и Румынии Джеймса Петтита и Даниела Ионицэ "не вмешиваться в деятельность" главы республики.

В воскресенье молдавское интернет издание independent опубликовало соответствующее письмо И.Додона дипломатам.

Издание также опубликовало письмо молдавскому президенту, с которым к нему обратились американский и румынский дипломаты в Кишиневе. Они выразили сожаление в связи с тем, что И.Додон в качестве Верховного главнокомандующего запретил участие группы молдавских военнослужащих в военных учениях, которые проходят с 20 февраля по 1 марта в учебном центре Смырдан уезда Галаць, на границе с Молдавией. В учениях принимают участие многонациональные силы из США, Болгарии, Македонии, Черногории, Румынии, Сербии, Словении и Украины.

Дж.Петтит и Д.Ионицэ обвинили И.Додона в "недружественном поведении" и предупредили, что из-за его жеста "молдавская армия не сможет получить должную подготовку", так как "эта подготовка на 80% основывается на участие в подобных учениях". Дипломаты обещали "не предавать огласке" свое письмо, отмечая, в то же время, что жест И.Додона "не соответствует обязательствам и усилиям, которые США и Румыния предпринимают для укрепления институциональных способностей молдавских госучреждений".

В попавшем в прессу ответном письме, которое И.Додон также обещает "не предавать огласке", он напомнил послам о том, что "Республика Молдова - независимое и суверенное государство", и что "аппарат президента не приемлет комментарии и нравоучения извне по поводу своей деятельности и принимаемых решений".

"Я прошу не учить президента, как ему поступать, в особенности в том, что касается его конституционных полномочий, а также других областей. Я не думаю, что в странах, которые вы представляете, тот или иной посол, может комментировать действия президентов, в особенности в том, что касается дислокации Вооруженных сил. Хотел бы посмотреть на реакцию Белого дома или дворца Котрочень (президентский дворец в Бухаресте - ИФ) на аналогичные комментарии, озвученные, например, послами Республики Молдова в Вашингтоне или в Бухаресте", - заявил И.Додон.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, РУМЫНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]