В РИКЦ в Баку отметили Масленицу

23 и 24 февраля с.г. учащиеся курсов русского языка Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) отметили Масленицу.

Праздничная программа была подготовлена педагогами Натальей Власовой и Татьяной Демьячёнок. В выставочном зале была развернута выставка рисунков учащихся художественной студии Центра детского творчества РИКЦ (педагог Марьям Киблаева), посвященная этому празднику.

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1 - 13. В РИКЦ празднуют Масленицу